Faaborg: Det blev et tilløbsstykke, da Faaborg Museum søndag eftermiddag inviterede til ferniseringen på udstillingen "Jordforbindelser", der viser ændringen i landskabet de seneste 200 år.

240 kendisser, semikendte, politikere og kunstinteresserede borgere fandt vej til malerisalen, som var tætpakket, da ferniseringen begyndte kl. 13.

Blandt de mere kendte ansigter var Jesper Theilgaard, kendt fra tv, og den fynske energi- forsynings- og klimaminister, Lars Chr. Lilleholt (V). Ministeren fik æren af at åbne udstillingen - en anderledes opgave, idet hans åbningstaler ofte sker på fjernvarmeanlæg, biogasanlæg og ved indvielse af store vindmøller.

- Ved de festlige lejligheder er jeg som regel iført meget store sikkerhedssko, en selvlysende gul vest med reflekser, sikkerhedsbriller og en hjelm. Ja, jeg ligner mest en ansat på metrobyggeriet i København, der er gået på arbejde i jakkesæt, lød det fra ministeren til morskab for de fremmødte.

- Det er en stor fornøjelse at prøve noget helt nyt. Udstillingen sætter fokus på noget vigtigt - hvordan vi mennesker påvirker naturen og klimaet omkring os. Det er vigtigt, vi er bevidste om, at den måde vi indretter og lever på, det har stor indvirkning på vores omgivelser, sagde Lars Chr. Lilleholt, inden udstillingen blev åbnet med hurraråb, og folk så småt sivede længere ind i museet for at se det, de fleste nok var kommet for.