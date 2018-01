Hvis du gerne vil vide, hvem din tipoldefar var, og hvordan hans liv formede sig, så finder du sandsynligvis svaret ved at tage en tur i kælderen under Mejerigården i Otterup.

Otterup: I kirkebøger og dokumenter helt tilbage fra omkring 1600-tallet kan man forholdsvis detaljeret følge sin slægt og dens liv i lokalområdet, rundt i landet eller måske som immigranter til USA i 1800-tallet. Der ligger masser af gode historier gemt i arkiverne, det gælder bare om at grave lidt efter dem. Både dem der er gået i glemmebogen, og dem der bevidst er blevet slettet fra familiens selvforståelse.

“ Man kan godt blive ret frustreret, når man kører fast i en gren, men så hjælper det nogle gange at gå videre med en anden. Jeg har spredt mig ud over fire grene, som jeg forsker i. Ulla Nielsen

Det hele kunne man få en forsmag på, da Otterup Datastue indledte forårs-sæsonen med et åbent hus-arrangement, hvor alle kunne komme og kigge med i kælderlokalerne under Mejerigården. Her mødes brugerne på slægtsforskningsholdet til både hyggesnak, gensidig hjælp og fordybelse i historien.

- Når man gennem kirkebøgerne og folketællingerne følger en linje tilbage i tiden, opdager man, at slægten har flyttet sig, måske til et helt andet sted i landet, til et sogn som du aldrig har hørt, dine forældre har talt om. Her kan du måske få hjælp i Lokalarkiverne, ofte ligger de inde med billeder eller andet om de familier, der har boet i sognet, fortæller Johs Nielsen, der står for holdet.