Fællesskab

Det frivillige engagement er alt for lavt, og noget må laves om i Trelde Idræts- & Gymnastikforening: Enten skal flere på banen, eller også må klubbens organisation skrumpes.

Bøgeskov: 45 voksne og en håndfuld børn var til stede, da Trelde GI søndag middag holdt krisemøde i Bøgeskovhallen. Forretningsudvalget havde indkaldt for at understrege en alvorlig situation: Alt for få deltager i arbejdet med at drive foreningen og dens underafdelinger. I dag løftes opgaverne i forretningsudvalget af kun to mand, selvom der skulle have siddet seks i udvalget. “ Det ser ikke godt ud. Vi mister medlemmer, og vi mister frivillige. Michael Kristiansen, forretningsudvalgsformand Trelde GI - Det ser ikke ret godt ud. Vi taber medlemmer og frivillige. Der er meget at arbejde med, men vi kan ikke gøre det med kun to mand, sagde forretningsudvalgsformand Michael Kristiansen. Hvis ikke der kommer flere frivillige, må foreningen enten lukke eller ændre gennemgribende på sin organisation. For eksempel kunne modellen være, at "under-klubberne" ikke behøver egne bestyrelser. På den måde kunne de betragtes som afdelinger af den fælles forening. Trelde GI skulle så stå med det overordnede ansvar - men til gengæld benytte sig af ildsjæle til afvikling af det praktiske. - Jeg tror, at mange ildsjæle går mere op i for eksempel fodbold end i referater og økonomi, sagde en mødedeltager blandt andet om den model, som umiddelbart virkede til at nyde opbakning i forsamlingen.

Mange bud på ændringer

Stormødet forløb i god tone, og lysten til at bidrage med forslag, spørgsmål og kommentarer var stor. 43 gange rakte deltagere hånden i vejret for at komme med indspark, hvoraf flere antydede, at en ny organisation kunne være en god idé. Som et varsel om lysere tide kom der mere lys i mødelokalets lamper, netop som mødet nåede frem til dagsordenspunktet om Trelde GI's fremtid. Og der var da også mange bud på ændringer, der kunne virke logiske og overskuelige, hvis blot nogen vil påtage sig arbejdet med at føre dem ud i livet. Kunne det for eksempel være en idé at samle "under-klubbernes" facebooksider til én, lød en tanke. Kan TGI-bladet nytænkes og eventuelt lægges sammen med sogne-bladet, lød en anden tanke. Kunne man overveje en sammenlægning med foreningerne i andre landsbyer, lød en tredje tanke. Kunne holdene tidsplanlægges bedre, så de ikke overlapper og dermed forhindrer børn og unge i at gå til mere end én ting, lød en fjerde tanke. Kunne flere end 45 lokkes til at deltage, når det lokale fællesskab har brug for det, lød en femte tanke.

Nu kan folk tænke lidt over det