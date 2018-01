FODBOLD: De næste dage indledes et pokerspil om at få midtbanekanten Troels Kløve til at skifte til OB fra Sønderjyske allerede i dette transfervindue.

OB har sikret sig Kløve på en fri transfer til sommer, men begge klubber og spilleren selv kan være interesseret i at effektuere skiftet allerede nu - mod betaling fra OB for at få ham ud af det sidste halve år af kontrakten. Ofte er det også en mulighed, at spilleren selv kan købe sig ud af kontrakten.

- Det er en mulighed. Det er det altid. Det er bestemt også en mulighed, at Kløve spiller foråret for os i SønderjyskE - og jeg ved, at han vil gøre sit arbejde 100 procent, hvis han bliver hos os endnu et halvt år. Han vil knokle på, som han har gjort hele tiden, siger Sønderjyskes sportschef Hans Jørgen Haysen til JV.dk.

OB's sportsdirektør Jesper Hansen udelukkert ikke et skifte, inden de to klubber rejser på træningslejre. Sønderjyske tager til Tyrkiet den 24., mens OB rejser til Spanien den 26. januar.

- Det ligger ikke i kortene, og vi har ikke været i dialog med Sønderjyske, men man ved aldrig i denne verden, siger han til Sport Fyn.

Sønderjyske ville gerne have holdt på den energiske midtbanemand og har længe talt fremtid og ny kontrakt med ham, men Troels Kløve endte altså med at vælge Kent Nielsen og OB.

- Han er jo på kontrakt hos os frem til sommer, og så skal vi selvfølgelig have kompensation, siger Hans Jørgen Haysen til JV.dk.

- Vi har virkelig prøvet at strække os så langt, som vi kunne. Det kom vi så ikke i mål med, og Troels Kløve giver den selvfølgelig fuld gas, som han plejer, mens han stadig spiller i den lyseblå trøje. Han er professionel og en spiller, som altid leverer en 100 % dedikeret indsats, slutter Hans Jørgen Haysen.

Sønderjyske kan være interesseret i at slippe ham nu, fordi sønderjyderne trods alt er fem point fra en medaljeslutspilsplads med syv runder igen. Det kunne give en mulighed for at lade en anden stille og roligt glide ind på hans plads. Omvendt har OB absolut interesse i at tilknytte ham nu, for allerede forårspremieren den 11. februar mod Helsingør i Odense er tæt på at være afgørende for, om OB kan ende på slutspilspladserne i top seks.