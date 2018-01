Og hygge er da også, hvad det næsten 100 kvadratmeter store café-lokale emmer af, da avisen bliver budt indenfor en uge før åbningen. En hel væg er fyldt med brugte bøger, som stedets gæster kan købe for et beskedent beløb eller bytte sig til, hvis de stiller en anden bog i stedet.

Middelfart: På fredag åbner endnu en café i Middelfart. Det sker i den tidligere 7-Eleven ved Middelfart Station, som ikke er til at kende igen efter en næsten tre måneder lang ombygning. Retro-hygge, sund mad og bæredygtighed har været nøgleordene for ægteparret Berit og John Thomsen, som efter 30 år i henholdsvis tøj- og hotelbranchen nu starter på en ny tilværelse som caféejere.

Målet er at ramme både pendlerne, som hurtigst skal ind og hente lidt sundt til togturen, samt almindelige cafégæster, der ønsker at slå sig ned et stykke tid. Folk, som har behov for at åbne deres bærbare computer, er der også tænkt på, nemlig ved vinduerne ud mod stationen, hvor der er strømstik og høje borde.

På menuen står økologisk kaffe, the, juice og andre sunde drikke samt hjemmebagte boller og frisksmurte sandwich fra Madfabrikken, som Berit og John Thomsen har indgået et samarbejde med.

Inden længe kommer der også økologisk vin og lokale specialøl på tavlen.

- Vi er ved at søge om en alkoholbevilling, siger John Thomsen og fortæller, at man i starten vil holde åbent hver dag fra klokken 6 til 18.

- Og så må vi se, hvordan omsætningen fordeler sig hen over dagen og justere ind efter det, siger den nybagte caféejer.