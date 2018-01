Politik

Fredericia: Kim Østergaard, der er formand for Liberal Alliance i Fredericia, er godt tilfreds efter fredagens hovedbestyrelsesmøde, hvor partileder Anders Samuelsen kom med gentagne undskyldninger.

Samuelsen er blevet kritiseret for igen ikke at have leveret de ønskede skattelettelser. Og han har selv undskyldt et uskønt forløb, hvor han ikke fik sagt de rigtige ting på det rigtige tidspunkt.

Kim Østergaard havde forud for hovedbestyrelsesmødet udtalt, at netop ordvalget og timingen var blandt de ting, han syntes, partiet skulle se nærmere på. Og han glæder sig over, at partilederen ser ud til at have taget netop dén lektie til sig.

- Når man sidder i en regering med et støtteparti (Dansk Folkeparti, red.), der ser det som sin opgave at forhindre ting i at blive gennemført, skal man undlade at stille ultimative krav. For så går støttepartiet jo bare efter dem. Det tror jeg, at Anders Samuelsen også kan se nu, siger Kim Østergaard.

Han betegner det som "positivt og forfriskende" at opleve en partileder sig undskyld på den måde, Samuelsen har gjort det.