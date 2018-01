De rivaliserende lande fra Nord- og Sydkorea er blevet enige om at, at de på deres møde mandag vil fokusere på en nordkoreansk kunsttrups deltagelse ved vinter-OL snarere end på Nordkoreas atleters deltagelse.

Det oplyser Sydkoreas ministerium for genforening ifølge nyhedsbureauet AP.

Nordkorea ønsker, at mandagens møde skal handle om kunsttruppen. Derfor vil drøftelser om nordkoreanske atleter og embedsmænd blive holdt på et senere tidspunkt, oplyser ministeriet.

For første gang i mere end to år mødtes repræsentanter fra de to lande tirsdag i grænsebyen Panmunjom. Her besluttede de blandt andet at sende en nordkoreansk delegation af atleter, embedsmænd, cheerleaders, journalister og andre til vinter-OL i Sydkorea til februar.

Mandagens møde kommer ligeledes til at foregå i Panmunjom. Sydkoreas delegation vil omfatte blandt andre en embedsmand fra kulturministeriet, lederen af landets symfoniorkester og dets kunstdirektør samt en embedsmand fra ministeriet for genforening.

Fra Nordkorea deltager blandt andre direktøren for landets kulturministerium, en dirigent samt to embedsmænd fra et nordkoreansk orkester.

Som situationen er nu, er der kun to nordkoreanske deltagere ved vinter-OL, og det er to kunstskøjteløbere. De har kvalificeret sig, men de nåede ikke at tilmelde sig i tide.

Dog har Den Internationale Olympiske Komité (IOC) ifølge nyhedsbureauet AFP udvist velvilje i sagen og meldt ud, at komitéen vil overveje at dele wildcards ud til nordkoreanske atleter.

Den helt store slagplan for Nordkoreas deltagelse ved vinter-OL skal lægges lørdag 20. januar. Her mødes repræsentanter fra de to landes olympiske komitéer med IOC i schweiziske Lausanne.

På mødet skal landene træffe beslutning om antallet af atleter og navnene på de embedsmænd, som Nordkorea vil sende til OL.

IOC skal også tage stilling til en række lavpraktiske spørgsmål i forhold til flag, nationalsang, uniformer og lignende.