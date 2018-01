Han jublede demonstrativt, da han sendte et straffekast i nettet tidligt i kampen, og Mikkel Hansen er glad for den indstilling, som hele holdet viste, da Ungarn blev besejret 32-25 i premieren ved EM i håndbold.

Til gengæld har han svært ved at forstå, hvorfor han skulle præsenteres for det røde kort 20 minutter før tid.

Hansen havde to udvisninger i banken, da han lidt uforvarende stødte sammen med en ungarsk spiller.

Det kroatiske dommerpar takserede sammenstødet til endnu en udvisning til den danske stjernespiller, der dermed kunne holde tidligt fri.

- Det var jeg ærgerlig over, for jeg synes ikke, jeg kunne gøre så meget for at undgå det. Så er det svært at stå i forsvaret, siger Mikkel Hansen.

- Men sket er sket, jeg vil hellere fokusere på, at vi spillede en rigtig god kamp.

Efter en lige og jævnbyrdig indledning begyndte de første tegn på dansk overlegenhed at vise sig mod slutningen af første halvleg.

På den anden side af pausen blev forskellen større, og det, der en overgang tegnede til at blive en gyser, endte som en festforestilling.

- Det er altid svært i den første kamp, for man ved ikke helt, hvor man står. En ting er træningskampe, noget andet er kampe, der gælder noget.

- Ungarn er et godt hold med mange dygtige spillere. Det så man også langt henad vejen. Men vi beviste, at vi har en stor bredde og kan skifte lidt ud. Efter 15 minutter spillede vi rigtig fornuftigt, siger Mikkel Hansen.

Frem for alt er han glad for den attitude, holdet viste på banen.

- Det VM-nederlag, vi fik mod Ungarn sidste år, har ligget lidt i baghovedet på os alle. Dengang var der måske ikke så meget attitude. I dag var der en masse gejst og en rigtig god indstilling.

- Jeg tror ikke, folk var i tvivl om, at vi var klar i dag. Sådan skal det være hver gang, siger han.

Der er også gode svar fra hans overbelastede knæ, der straks fik en ordentlig portion is, da kampen var overstået.

- Det går fint. Jeg fik jo fri 20 minutter før tid, siger Hansen med et grin.