Den danske landsholdsspiller Yussuf Poulsen blev skiftet ind midtvejs i anden halvleg, da RB Leipzig på hjemmebane slog Schalke 04 3-1 i kampen mellem to af holdene, som slås om Champions League-billetter.

Med sejren overtager Leipzig andenpladsen i Bundesligaen fra Schalke. Der er dog hele 13 point op til førende Bayern München.

I en lige første halvleg var det hjemmeholdet Leipzig, som var farligst i modstandernes felt.

Ti minutter før pausen fik østtyskerne tilkendt et straffespark, da Jean-Kévin Augustin fik fjernet støttebenet under sig i feltet.

Men den 20-årige franskmand sparkede selv, og det gjorde han skidt. Sparket sad en meter over jorden ikke ret yderligt, og så kunne Ralf Faehrmann let parere skuddet.

Skuffelsen blandt publikum over det brændte straffespark varede dog ikke længe, for fire minutter senere kom føringsmålet.

Midtbanespilleren Naby Keita tog chancen langt udefra, og da den blev rettet af undervejs, snød den Faehrmann i målet og gav Leipzig en pauseføring.

Schalke lavede to udskiftninger tidligt i anden halvleg for at sætte mere tryk på offensiven, men det var alligevel en forsvarsspiller som stod for udligningen.

I 55. minut var den rutinerede centerforsvarer Naldo, som stod bag udligningen til 1-1. På et frisparksindlæg stod han umarkeret i feltet og headede bolden ind.

Midtvejs i anden halvleg blev danske Yussuf Poulsen sendt ind i stedet for målscorer Keita, og to minutter senere kom Leipzig i front igen.

Landsholdsspilleren Timo Werner afsluttede tæt under mål et flot opspil, og to minutter senere stod han for oplægget, da Schalkes håb om point slukkede.

Werner lagde bolden til rette for Bruma, som hamrede 3-1-målet ind.

Yussuf Poulsen var den dansker, som fik mest græs under fødderne lørdag.

Werder Bremen var uden en småskadet Thomas Delaney i hjemmekampen mod Hoffenheim, som endte 1-1.

Emil Berggreen fik det sidste kvarters tid for Mainz i udekampen mod Hannover 96, som blev tabte 2-3. Viktor Fischer sad på bænken for Mainz i hele kampen.

Augsburg slog Hamburger SV 1-0, Eintracht Frankfurt og Freiburg delte med 1-1, mens Stuttgart fik en smal sejr på 1-0 over Hertha Berlin.