Nyborg: Der var 11 tilmeldt, men kun syv personer dukkede op, da Trygfonden Kystlivredning lørdag holdt optagelsesprøve i Nyborg. Til gengæld bestod alle syv de fysisk udmattende øvelser og er derfor fortsat i spil til at kunne trække i de karakteristiske rød-gule livredderuniformer til sommer.

I alt skal der bruges 60 livreddere på landsplan, mens 93 personer har søgt om en plads på holdet. Blandt dem er 24-årige Rasmus Dam Andersen, der oprindelig kommer fra Kolding, men er bosat i Odense, hvor han læser medicin på universitetet.

- Det at være livredder passer rigtig godt sammen med mit studie, fordi det handler om at redde liv til vands. Samtidig er det at være livredder det fedeste sommerferiejob, jeg kan forestille mig. Vi har lang sommerferie fra studiet, og på de tre måneder kan jeg tjene penge nok, så jeg ikke skal arbejde resten af året, forklarede han, da de sidste prøver var overstået.

Forinden måtte han en ekstra gang i vandet for at bestå den krævende bjærgningsøvelse, hvor det gælder om at bjærge en dukke 150 meter på tid. Vel at mærke uden at stå på bunden eller holde fast i kanten. Derudover skulle deltagerne blandt andet svømme 400 meter på maksimalt syv minutter og 30 sekunder samt nødflytte en person eller en dukke 25 meter på land.

Foruden Nyborg er der arrangeret optagelsesprøver i Aarhus og København.