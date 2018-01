Danmarks vandt sin første kamp ved EM i håndbold mod Ungarn. Netop Ungarn stod for et år siden bag en sviende fiasko for daværende landstræner Gudmundur Gudmundsson og hans spillere ved at vinde VM-ottendedelsfinalen med 27-25. Ritzau livebloggede fra kampen.

Du kan læse mere herunder