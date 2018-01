Tarup/Paarup var inden dagens kamp kun to point efter en af rækkens oprykningsfavoritter, og stadig med mulighed for at blande sig i oprykningskampen til 1. division.

Ejstrup/Hærvejen viste større klasse, og hjemmeholdets fysisk stærke midterforsvar og afviste TPI's duelspillere, så de aldrig kom på skudhold. Det blev især i første halvleg til alt for mange løse afslutninger direkte i forsvarets parader, med kontramål sekunder senere.

I anden halvleg satsede TPI med mere fysik på at vende kampen uden resultat, og en påmindelse om at oprykning må vente et år mere. Topscorer for TPI. Line Helenius 5 mål. (KAI)