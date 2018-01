Formanden for Folkeoplysningsudvalget kan se frem til at få 40.000 kroner om året i vederlag

Kerteminde: Der er valg til Folkeoplysningsudvalget i Kerteminde Kommune den 17. januar, og de tre flertals-partier S,SF og Venstre har netop gjort det en kende mere attraktivt at gå efter formandsposten. De har nemlig ønsket, at formanden får det vederlag tilbage, som ellers var sparet væk. I forbindelse med at det nye byråd onsdag besluttede at afskaffe Turismeudvalget og Erhvervs- og Vækstudvalget, blev der dermed også råd til at genindføre vederlaget til Folkeoplysningsudvalgets formand:

- En af grundene til, at vi har foreslået det, er på baggrund af den nye kultur- og idrætspolitik, hvor Folkeoplysningsudvalget ser ud til at få en større rolle i fremtiden. Altså de får både mere arbejde i form af flere møder og et større ansvar, fortæller borgmester Kasper Olesen (S).

En beslutning, der glæder Erling Knudsen. Han har de sidste otte år siddet som formand for udvalget, og han genopstiller til det forestående valg den 17. januar.

- I den forgangne byrådsperiode har jeg siddet to år med løn og to år uden løn, og vi har flere gange forsøgt at få det genindført. Jeg synes, formanden bruger mange timer på det job, og der følger et stort ansvar med. Vi har trods alt ansvar for et budget på omkring tre millioner, fortæller han.

Folkeoplysningsudvalgets opgave er blandt andet at fordele tilskuddet til de lokale foreninger og klubber.

Formandens vederlag udgør fem procent af borgmestervederlaget. Formanden kan derfor se frem til at modtage omkring 40.000 kroner om året. Det samme får formanden for Børn- og Ungeudvalget i øvrigt. Det udvalg, der administrerer tvangsfjernelser og lignende. Kertemindes Kommunes tidligere borgmester Hans Luunbjerg modtog i 2017 et samlet vederlag på 817.068,96 kroner om året. Kasper Olesen modtager 68.089 om måneden frem til april, hvor beløbet reguleres af Finansministeriet.