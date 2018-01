For andet år i træk sætter de fynske friluftsspil og amatørteatre hinanden stævne med et brag af en fest, hvor der uddeles et hav af priser, men som ikke mindst skal styrke sammenholdet i det øverste talentlag.

Hvert teater bidrager med et indslag fra årets forestilling, og det gælder også H.C. Andersen Festspillene, som er med til festen men ikke deltager i priskonkurrencen, da alle skuespillerne herfra er børn. Sidste år var det Elite Teaters forestilling "Catch me if you can", som løb med seks af de ti priser, og som inden for nogle få uger kan opleves på den scene, amatørskuespillerne atter er samlet på.

- Jeg har det, som om det er min fødselsdag, og jeg skal til eksamen lige om lidt, siger Allan Glue, der ikke selv har haft fingrene i aftenens programsammensætning. Det står en forestillingsleder for, som samtidig kan sikre, at prismodtagerne ikke lige nøjagtigt at gået svedige af scenen, hvis de skal op og modtage prisen som "Bedste koreografiske oplevelse", "Bedste kostume" eller "Talentprisen" - der uddeles til både kvinder og mænd - eller en af de øvrige i alt 11 priser.

Musical Awards Musical Awards er et årligt awardsshow, der har til formål at styrke samarbejdet mellem de fynske musicalorganisationer, samt skabe større kendskab til dem.Awardsshowet afholdes af FFT - Forenede Fynske Teaterforeninger - som er en forening med repræsentanter fra hver af de seks foreninger: Fjordagerscenen, Nyborg Voldspil, Elite Teater, Nordfynsspillene, H.C. Andersen Festspillene og Frøbjerg Festspil. De seks fynske musical- og teaterforeninger, er gået sammen om at skabe et helt nyt samarbejde, der skal højne niveauet af musicalproduktionerne for amatører på Fyn. I løbet af Awardsshowet bliver præsenteret forskellige priser med tre nominerede i hver kategori. Prisvinderen vil blive udvalgt af juryen, som naturligvis har set alle forestillingerne. Juryen består i af skuespiller og revykunstner Vicki Berlin, skuespiller på Odense Teater Anders Gjellerup Koch, kulturjournalist ved denne avis og kunstnerisk leder af Svendborg Fritids Teater, Marianne Kjær, danser og koreograf Peter Friis samt designer, forfatter og kommentator Jim Lyngvild. Kilde: Forenede fynske Teaterforeninger

Usynlige sommerfugle basker vildt med vingerne på Store Scene i Odense Teater lørdag middag. Ingen kan se dem, men de er helt sikkert inde i maven på hver eneste af de amatørskuespillere fra Eliteteatret, der netop er ved at folde afslutningsnummeret fra efterårets store "Rock of Ages"-forestilling ud. Og de er garanteret også inde under huden på formand for Forenede Fynske Teaterforeninger og Nordfynsspillenes instruktør Allan Glue, der ligesom de øvrige deltagere ikke har nogen anelse om hvilket teater, der hen på aftenen ville blive udråbt som årets store vinder: Fjordagerscenen, Nordfynsspillene, Nyborg Voldspil, Elite Teater eller Frøbjerg Festspil. Eller hvem som får de øvrige priser.

- Jeg plejer at kalde det her én stor fætter-kusine-fest. Og at vi kan være her på Store Scene på Odense Teater i et rum, der er så fuld af sjæl og nostalgi, løfter oplevelsen for alle. Tænk, hvis man selv havde kunnet få lov at stå på den her scene, da man var yngre, siger han.

- Det handler om at lave en fælles fest, men i høj grad også om at hædre de mange frivillige kræfter, som er bag scenen. Husk på, at når Nyborg Vold har 50 mand på scenen, står der 250 bag ved. Derfor har vi også priser, som retter sig til scenografi og kostumer, og så har vi netop lavet en talentpris for at give plads til nye skuespilkræfter, siger Allan Glue.

Det er anden gang, paraplyforeningen for de fynske friluftsspil og amatørteatre inviterer sig selv og hinanden til storladen Musical Awards med Hollywood-referencer. Men det er ingen tilfældighed, at det har været et af de vigtigste nedslag for den relativt nye forening.

Det var netop fornemmelsen af at være i familie og kunne lære af hinandens kompetencer, der for knap to år siden fik blandt andre Allan Glue og Lasse Winkler til at etablere den fælles forening. Det første år blev der brugt meget krudt på at få prisfesten på benene, men mange andre fælles projekter venter på at blive sat i gang. Fra de mest lavpraktiske og logistiske, til de større armbevægelser og ambitioner. Fra fællesindkøb til kulisseproduktion til et omfattende kostumekatalog.

- Det er vidensdeling, som kommer alle de seks foreninger til gode, for det er jo tosset, at vi hver især skal bruge tid på at løse de samme opgaver, siger Allan Glue, som også kan skrive ønsker som fællesture og foredrag på idéblokken, mens han venter på at aftenen nærmer sig, og mavens sommerfugle falder til ro. Og de mange måneders forberedelse bliver til en mindeværdig fest for alle i den udsolgte teatersal.

Men du, kære læser, der ikke sad på de røde plyssæder mellem alle de andre teaterinteresserede, da prismodtagerne blev afsløret, men som alligevel har læst hele vejen ned til denne linje, skal ikke snydes for aftenens vindere.

