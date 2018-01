Socialt

Fredericia: Et par timer i selskab med en god film og godt selskab er bare lykken. Afslappende og behageligt.

Ungdommens Røde Kors i Fredericia har stablet et frivilligt projekt på benene, som giver udsatte børn i midtbyen adgang til sådan en oplevelse.

Med en ny, gratis biografklub får børnene adgang til en filmoplevelse i Ungdommens Hus' biograf. Det sker hver tredje søndag fra klokken 10-13 og omfatter også hygge og samvær efter filmen. Klubben blev indviet lørdag eftermiddag. Dagen før første filmforevisning.

- Det er et supergodt initiativ, siger Louis Lindholm, der er leder af Frivilligcentret i Fredericia.

- På Frivilligcentret har vi kontakt til omkring 80 foreninger og klubber. Men de er næsten alle for voksne eller ældre. Jeres biograf-projekt rækker socialt ud mod børnene, som måske tynges af mobning eller af forældrenes sygdom eller misbrug. Det kan gøre en meget stor forskel for børnene at finde et sundt sammenhold og selvværd her. Eller måske bare et par timers hygge. Det er vigtigt, siger Louis Lindholm.

På vegne af centret gav han Ungdommens Røde Kors et gavekort på 200 kroner til indkøb af popcorn eller lignende.