Industrien dannede lørdag eftermiddag rammen om en koncert, hvor formålet var at samle ind til de danske julemærkehjem. Og første hold på scenen var to piger fra julemærkehjemmet Fjordmark.

Aarup: Der er trængsel i forhallen på Industrien i Aarup. Omkring 50 personer venter tålmodigt på, at døren til salen bliver åbnet. Men det varer lidt endnu. For på den anden side af døren er der lydprøve for Emma Laursen og Yasmin Nymark Lintrup. Der er lidt nerver på hos de 11-årige piger. Men sådan skal det være, lige inden man skal optræde for et publikum. Julemærkehjem Julemærkehjemmene har mere end 100 år på dagen, og der er fire julemærkehjem i Danmark.Her kan børn lære, hvordan man får en hverdag med sund kost og motion. Men de kan også lære at håndtere andre udfordringer såsom lav selvtillid eller at komme over mobning. Samtidig lærer børnene at være sammen med andre børn - og lærer af andre børn.



Et ophold på et julemærkehjem varer 10 uger, og det er gratis at være der.



Flere end 75.000 børn er blevet hjulpet til et bedre liv.



Få flere informationer om julemærkehjemmene på Julemærkehjemmene har mere end 100 år på dagen, og der er fire julemærkehjem i Danmark.Her kan børn lære, hvordan man får en hverdag med sund kost og motion. Men de kan også lære at håndtere andre udfordringer såsom lav selvtillid eller at komme over mobning. Samtidig lærer børnene at være sammen med andre børn - og lærer af andre børn.Et ophold på et julemærkehjem varer 10 uger, og det er gratis at være der.Flere end 75.000 børn er blevet hjulpet til et bedre liv.Få flere informationer om julemærkehjemmene på www.julemaerket.dk Der er en særlig grund til, at netop Emma Laursen og Yasmin Nymark Lintrup skal på scenen. Formålet med koncerten er nemlig at samle penge ind til de danske julemærkehjem, og et af dem - Fjordmark ved Kolling - er, hvor de to piger har tilbragt de seneste seks uger. De to piger er ikke i tvivl om, hvad det bedste ved opholdet på Fjordmark er. - Vennerne, siger de med stor begejstring i kor.

Slog og nev

Og nå ja, så er der jo også lige det andet. Begge er kommet på julemærkehjem for at lære at håndtere og takle det, der driller i hverdagen. For begges vedkommende er det lidt for høj vægt, men Emma Laursen døjer også med at dæmpe temperamentet, mens Yasmin Nymark Lintrup skal højne selvtilliden. På bare seks er uger er der sket en forandring hos begge piger. Udover hvert deres vægttab. - Jeg tror mere på mig selv nu, når jeg skal til at gøre noget. Jeg gør det bare, siger Yasmin Nymark Lintrup. For Emma Laursen har opholdet også virket. - Jeg blev sur over flere ting. Det var mange små ting. Før slog og nev jeg, når jeg blev sur, men nu skændes jeg med andre i stedet, forklarer hun, inden de går på scenen.

Det er Kulturelt Samråd - Musik på Industrien, som står bag støttekoncerten. Af den simple grund, at julemærkehjemmene gør et godt arbejde for børnene og deres familier, fortæller Henry Petersen, der er formand for Kulturelt Samråd. - Julemærkehjemmet får fem procent i statsstøtte, og resten skal de hente ude i det ganske land. Det glemmer man i Danmark, når man samler ind til det ene og det andet. Så glemmer man, at vi har nogle julemærkehjem, som ikke har mange penge at gøre med. - Hvis de havde flere penge, kunne flere børn komme igennem deres system. Og børn med spiseforstyrrelser og mobningsproblemer kommer godt ud på den anden side som børn igen. Især efter man begyndte at tage familier med i planen, så når børnene kom hjem, så var familien klædt på at håndtere nye spisevaner, mener Henry Petersen, der har en fortid som pædagog og ad den vej har sendt flere børn på julemærkehjem. Samtidig hjælper han til den årlige Julemærkemarch.

Julemærker ikke nok