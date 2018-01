Ørbæk: Der blev drukket andet end sportsvand, da 27 firmaer fra Østfyn lørdag var samlet til indendørs fodboldstævne i Ørbæk Midtpunkt. Men det var helt efter bogen.

- Mange firmaer bruger det lige så meget som et socialt arrangement, hvor der er plads til at drikke en bajer. Det er klart, at jo længere hen i turneringen vi kommer, desto mere opsatte er holdene på at vinde. Men det handler mindst lige så meget om det sociale som det sportslige, fortæller stævneleder Anders Christensen fra Herrested-Ørbæk Boldklub.

Det er 42. gang, at klubben arrangerer firmafodbold, og selv om det lokale islæt ikke fornægter sig, er der også kommet hold til udefra. I år var Spar Nord og Danske Bank nye deltagere, begge fra Nyborg. Holdene var inddelt i to grupper, men fælles for dem var, at der altid skulle være en kvindelig deltager på banen.

- Det er også med til at lægge en lille dæmper på intensiteten. Samtidig er der mange af deltagerne, der kender hinanden i forvejen, så man går måske ikke lige så hårdt til den, som var det et almindeligt fodboldstævne, fortæller Anders Christensen, der også kunne oplyse, at holdene dystede om præmier til en samlet værdi af mere end 10.000 kroner.