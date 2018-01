Odense Bulldogs vil bremse de dygtige og målfarlige skøjteløbere fra topholdet Herning Blue Fox, der søndag kommer til topdyst i Odense.

Ishockey: Det er ligaens suverænt mest scorende hold, der søndag kommer til Fyn for at møde Odense Bulldogs. Herning Blue Fox har scoret 149 mål i de første 37 kampe og topper ligaen med 78 point. Odense Bulldogs rykkede med fredagens 3-1-sejr over Gentofte op på tredjepladsen med 67 point. - Herning-spillerne er dygtige på skøjterne. De sender mange afslutninger mod mål, og de er gode til hele tiden at få folk til at løbe ind foran mål. Så det er vigtigt at holde sine markeringer, siger Mads True, assistenttræner for Odense Bulldogs. Stillingen Sådan er stillingen i Ishockeyligaen:



1. Herning 37 kampe, 78 point.



2. Aalborg 38 kampe, 71 point.



3. Odense 37 kampe, 67 point.



4. Frederikshavn 37 kampe, 66 point.



5. Rødovre 38 kampe, 63 point.



6. Rungsted 38 kampe, 60 point.



7. Esbjerg 37 kampe, 58 point.



8. Gentofte 38 kampe, 54 point.



9. Sønderjyske 38 kampe, 46 point.



10. Herlev 38 kampe, 30 point.



11. Hvidovre 38 kampe, 24 point.



Efter 50 runder af grundspillet går de seks øverste videre til kvartfinalerne. Nummer 7-10 spiller om de to sidste kvartfinalepladser (8 møder 9, 7 møder 10). - Vi skal spille disciplineret, og i egen zone skal vi sørge for at få pucken ud, understreger Mads True. Herning var ikke i kamp i fredags, så midtjydernes seneste kamp var også mod Gentofte, hvor det i tirsdags blev til hjemmesejr 3-2 efter at have været bagud 0-2. Det var den niende sejr i de seneste ti kampe. Men det enlige nederlag var til at tage og føle på. Aalborg Pirates vandt 8-2 for en uge siden over et Herning-hold, der kollapsede i det nordjyske Gigantium.

Mere vildskab

Bulldogs møder op til søndagskampen med to hjemmesejre i træk. Fredagens 3-1-sejr over Gentofte kom i hus på en stærk tredje periode, hvor det lykkedes Rasmus Bjerrum og kaptajn Jacob Johnston at score de to afgørende mål. - I tredje periode kæmpede vi og viste vilje til at gå efter sejren. Vi viste lidt mere vildskab. Sidste halvdel af første periode og hele anden periode havde vi problemer mod Gentofte, som er et godt hold, siger Mads True. - Vi blokerede nogle skud og krigede mere i tredje periode, mener Mads True, som også er glad for, at det lykkedes at lukke af i forsvaret. - Det var dejligt at holde Gentofte på en scoring, efter at vi har lukket en del mål ind på det seneste, siger Mads True.

Larsens nye rolle

I de to seneste kampe er Martin Larsen rykket fra forsvaret op i en af angrebskæderne. Her spiller den fysisk stærke assisterende kaptajn wing i tredjekæden sammen med Asger Petersen og Dylan Walchuk. - Det har vi gjort for at få mere tyngde foran, nu hvor vi ikke har Camara mere. Martin er god til at sætte tacklinger, og han har spillet i angrebet før. Det gjorde han også i slutspillet i sidste sæson, påpeger Mads True. Martin Larsens lillebror, 18-årige Christian Larsen, spiller nu backpar i tredjekæden med den jævnaldrende Nicolai Eriksen. - De to spiller fint sammen, siger Mads True.

Final Four venter