Det er revanchetid for de danske håndboldmænd, når de lørdag aften løber på banen i kroatiske Varazdin til EM-premieren mod Ungarn.

Netop ungarerne stod for et år siden bag en sviende fiasko for daværende landstræner Gudmundur Gudmundsson og hans spillere ved at vinde VM-ottendedelsfinalen med 27-25.

Men situationen har ændret sig siden dengang, mener den danske fløjspiller Magnus Landin. Skiftet fra Gudmundsson til Nikolaj Jacobsen har givet frisk luft og ny energi til det danske hold.

- Det er et nyt hold med en ny træner, og der er mange ting, der er anderledes nu. Men man kan godt sige, at vi meget gerne vil have revanche ved en slutrunde.

- Det var vigtigt, at vi fik en sejr og en uafgjort i de to kvalifikationskampe mod Ungarn sidste forår, hvor Nikolaj lige var kommet til.

- Det gav en succesoplevelse. Derfor tror jeg heller ikke, VM-nederlaget sidder i baghovedet, siger Magnus Landin.

For playmakeren Morten Olsen var nedturen i Albertville en påmindelse om, at man kan tabe til rigtig mange lande, hvis man ikke er helt på toppen.

- Og vi ved, at det bliver megasvært igen, for det er altså dygtige spillere, vi skal op imod.

- Som hold ved vi godt, hvor dygtige ungarerne er. Det er nok mere omverdenen, der ikke helt forstår det, siger Morten Olsen.

EM-kampen mellem Ungarn og Danmark begynder klokken 20.30.