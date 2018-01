Først og fremmest betyder det gode salg, at Odense Sommerrevy får et tiltrængt økonomisk skulderklap efter sine to første år med underskud.

Det burde være en smal sag at forlænge revyens spilleperiode, men ikke alene skal skuespillerne tages i ed, før flere billetter sælges; Lars Arvad og hans revy er også afhængig at overholde en aftale med Odense Kommune om brugsretten af Engen i Fruens Bøge. For eksempel skal Odense Sommerrevy være pillet ned inden sankthans. Derfor er Lars Arvad udfordret af, om han kan nå at presse de forestillinger ind, der er efterspørgel efter.

- Men man skal selvfølgelig heller ikke glemme de to, der var med sidste år, Thomas Mørk og Vicki Berlin, der har gjort det rigtig godt og også har en stor del af æren for, at det går godt nu, siger Lars Arvad.

De nye stærke og populære tilførte kræfter på scenen i form af skuespillerne Niels Olsen og Bodil Jørgensen er ifølge Lars Arvad en god del af forklaringen på, at publikum allerede nu vil sikre sig en billet i stedet for at vente med at se det an til efter premieren.

- Sælger vi også alle billetterne til de tre sidste forestillinger, betyder det, at vi kan få vendt skuden i forhold til sidste år, hvor revyen gav et underskud på 1,1 millioner kroner, og så kan vi få betalt vores kreditorer. Men allerede nu tør jeg godt sige, at 2018 bliver året, hvor Odense Sommerrevy helt sikkert kommer ud med et overskud, siger Lars Arvad.

Salget betyder, at Odense Sommerrevy ifølge Lars Arvad har omsat for 1,1 millioner kroner i december 2017 mod 186.000 kroner i samme måned året inden.

Revydirektøren har imidlertid også et andet bud på, hvorfor salget er markant bedre end i 2016. Dét år lod han sig nemlig ikke overbevise over væsentligheden i at reklamere for revyen særligt op til jul, mens der i 2017 var et direkte markedsføringsfokus på målgruppen, hvilket betyder, at der blandt andet blev reklameret på TV2 Charlie.

- Jeg kan konstatere, at det har virket. på billetsalget kan vi se, at vi nu også sælger billetter i Jylland - fra Trekantområdet og op mod Aarhus - men vi sælger skam også i København, konstaterer han, der sidst på måneden mødes med hele revyholdet. I første omgang arbejder de på at lave den farverig åbning og et brag af en finale.

De tre ekstra forestillinger er placeret inden for den eksisterende spilleperiode. Datoerne er: Lørdag 12. maj klokken 16, og onsdagene 30. maj og 6. juni klokken 20.