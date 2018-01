Med ni afslutninger på stigninger er der lagt op til, at Vueltaen 2018 bliver en kamp mellem bjergfolkene.

Vuelta a España 2018 bliver et løb for de lette bjergryttere.

Lørdag blev ruten præsenteret, og hele ni af de 21 etaper slutter opad. Dermed er der lagt op til, at afgørelsen skal findes i bjergene.

Der er således også kun en enkeltstart på otte kilometer som indledning samt en enkeltstart på små 33 kilometer i sidste uge af løbet.

- Vi vil have, at bjergene skal have stor indflydelse på afgørelsen af Vueltaen, siger løbsdirektøren, Javier Guillen, ifølge AFP.

Løbet indledes i det sydlige Spanien i Malaga 25. august, mens den sidste uges tid tager rytterne gennem Pyrenæerne, inden der afsluttes med den traditionelle etape for sprinterne til Madrid 16. september.

Sidste års løb blev vundet af Chris Froome, der blev den blot tredje rytter i historien, som vandt Vueltaen og Tour de France i samme år.

Efterfølgende kom det frem, at briten på en af de sidste etaper af Vueltaen havde afgivet en dopingprøve, som viste et for højt indhold af astmapræparatet salbutamol.

Froome blev målt til at have en værdi dobbelt så høj som det tilladte.

Dopingsagen er fortsat i gang, og den firfoldige Tour-vinder risikerer at blive frataget sejren.

Astanas danske kaptajn, Jakob Fuglsang, skal efter planen satse på Tour de France, mens det bliver hans colombianske holdkammerat Miguel Ángel López, som bliver kaptajnen på holdet til Vueltaen.

Colombianeren vandt to bjergetaper i sidste års Vuelta.