Erhvervsforum Svendborg har gjort indsigelse mod den socialdemokratiske plan om at gøre torvet bilfrit året rundt fra næste efterår. - Men den dag, der er rift om aktiviteter på torvet, så bøjer vi os, siger formand Per Nykjær Jensen.

Svendborg: Erhvervsforum Svendborg har afleveret en skriftlig indsigelse til borgmester Bo Hansen (S) mod de nye planer om at gøre torvet totalt bilfrit fra næste efterår.

- Vi bliver nødt til at hjælpe vores handlende i en tid, hvor de også kæmper mod nethandlen. Kommunen skal ikke gøre det sværere for dem, end det er i forvejen, siger formand Per Nykjær Jensen, der også er byrådsmedlem for Venstre.

- Vi mener egentlig det samme, som vi har gjort, siden debatten startede for 20 år siden. Det er ikke rimeligt, at det er de handlende, der skal tage den økonomiske risiko ved at lægge torvet øde. Men den dag, der er rift om aktiviteter på torvet, så bøjer vi os, siger formand Per Nykjær Jensen.

Foreningen ser gerne, at der kommer aktivitet på torvet, men i første omgang kan man booke sig ind på det halve torv, hvor der i dag allerede er bilfrit. Først når den plads ikke rækker mere, fordi efterspørgslen er stor, kan man sløjfe de sidste p-pladser.

- På den måde får de handlende også tid til at vænne sig til det, siger Per Nykjær Jensen, der også minder om, at frisører og lignende forretninger i Møllergade har kunder, der ikke ønsker en lang spadseretur for at få ordnet hår eller købe et bagerbrød.

- Nu er der endelig kommet liv i det, der blev kaldt den døde ende af Møllergade, så det skal man værne om. I stedet skulle vi få sat gang i den planlagte gangbro fra p-huset i Hulgade, måske finde nogle korttidspladser i Rådhusgården og så vente med at trække stikket, til der rent faktisk kommer til at ske noget på torvet. Det er jo trods alt ikke det mest påtrængende problem, vi har, siger han.