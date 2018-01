Debat. Hvorfor blev jeg pludselig sendt hjem?

Debat: Det skete i det Herrens år 2000, helt præcis den 7. dec. kl. 9. Jeg startede som vikar i Sporvognen/Klinteskolen i Nørreby. Blev senere fastansat og i 2012 blev tre skoler + en børnehave lagt sammen til Kystskolen.

I 2016 blev min stilling sparet væk, og den 31.7.17 var jeg arbejdsløs. Planen var at gå på efterløn den 16.11 17. Den 21.8.17 blev jeg tilkaldevikar på min gamle arbejdsplads, og aftalen blev, at jeg skulle fortsætte året ud.

Det blev december, og julestemningen indfandt sig. Børnene hyggede sig med at lave julegaver, og alt åndede fred, lige indtil tirsdag den 5. dec. kl. 15.10: Min teamleder vil snakke med mig på kontoret! Jeg forlader børnene og julehyggen og går på kontoret, hvor jeg får at vide, at jeg ikke må arbejde her mere. "Du skulle ha' været holdt op for længst!? " Stor undren. Hvorfor? Jeg må da gerne arbejde, selvom jeg er på efterløn.

"Det siger Morten (skoleleder). Jeg skal finde en anden vikar." Jeg får ingen forklaring og går tilbage til sfo'en, hvor min kollega er alene med børnene. Jeg rydder op og kører hjem, forvirret og ked af det, det må være en fejl! Jeg tænker, at jeg ringer til Morten i morgen tidlig, når han møder på kontoret i Krogsbølle. Der må jo være en forklaring, man skulle tro, jeg havde stjålet af kassen eller slået børnene.

Næste dag har jeg fri, men jeg bliver nødt til at ringe, så jeg kan få ro i sjælen.

Jeg ringer til Morten kl. 07.50 og får fat i sekretæren, men mens jeg snakker med hende, kommer Morten ind ad døren. Hun rækker ham telefonen og siger: "Det er Inga fra Løkkemark, der gerne vil tale med dig." Jeg har ikke tid til at tale i telefon nu, var den besked, hun fik.

Jeg møder på min vagt torsdag kl 6.15 medbringende min lille flyttekasse, håber dog stadig på, at der må findes en fornuftig forklaring. Da min teamleder møder, prøver jeg igen at få en forklaring, men hun har ingen. Jeg ved jo, at der mangler vikarer. Man kan da ikke smide folk ud på den måde. Ny ledelse nye skikke, var beskeden!

Jeg pakker mine ting - til børnenes store undren. Og afleverer mine nøgler til pedellen på vej ud. Præcis 17 år efter jeg startede min karriere her, blev jeg smidt ud som en anden forbryder!

Jeg beslutter at skrive en mail på intra til Morten, så kan han svare, når han får tid. Det gør jeg, så snart jeg kommer hjem. Da jeg senere på dagen vil tjekke, om han har reageret på min mail, er jeg " slettet" fra intra.

Hvad er det der foregår, hvor får jeg en forklaring?

Juleeventyr blev der ikke meget af, men spekulationer og søvnløse nætter har der til gengæld været mange af! Måske nogen skulle se lidt på personalepolitikken på Kystskolen!

Fyens Stiftstidende har forelagt brevets kritikpunkter for skoleleder på Kystskolen Morten Wettergren. Men han har ingen kommentarer, da det er en personalesag.