Redningsarbejdere har fredag udvidet deres søgning efter fem savnede mennesker i det sydlige Californien, hvor 18 er bekræftet dræbt i mudderskred.

De savnede er i alderen fra to til 30 år, oplyser politiet i Santa Barbara ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Vinduet er ved at lukke. Men vi er stadig optimistiske. Der har før været masser af tilfælde, hvor folk er blevet fundet en uge efter, siger talsmand for brandvæsenet i Santa Barbara Mike Eliason.

Omkring 1250 redningsarbejdere arbejder mod tiden for at finde overlevende med droner, tungt udstyr og hunde.

Således pløjer gravemaskiner sig gennem de mudderbelagte veje. I nogle områder ligger der op mod fire meter mudder, oplyser embedsmænd.

- Det er tungt, og det er vådt, og det gør det svært for redningsarbejderne derude, siger chefen for brandvæsenet i Sacramento, Pat Costamagna.

Det seneste dødsoffer var 87-årige Joseph Bleckel, der blev fundet i sit hjem i velhaverbyen Montecito fredag.

Det var massive mængder regn, der natten til tirsdag rev alt omkuld i og omkring Montecito, hvor der bor mange berømtheder.

18 er bekræftet døde, og blandt dem er børn, oplyser brandvæsenet i Santa Barbara. De dræbte er i alderen fra tre til 89 år.

De 9000 indbyggere i Montecito nordøst for Los Angeles regnede ellers sig selv for heldige.

Den største skovbrand, som nogensinde er blevet registreret i Californien, gik nemlig uden om deres lille enklave, da den var størst i december sidste år.

Alligevel fik flammerne ram på dem. For det var ildens hærgen, som fik jorden til at skride under regnvejret, efter at skovbranden havde brændt meget af bevoksningen i området væk.

Og de fleste indbyggere i Montecito ignorerede advarslerne. Kun mellem ti og 15 procent af de 7000 indbyggere, som fik besked på evakuere, fulgte opfordringen, rapporterer CNN.