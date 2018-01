Den Oscarvindende skuespiller Leonardo DiCaprio skal spille med i en ny Quentin Tarantino-film om den tidligere kultleder og amerikanske massemorder Charles Manson.

43-årige DiCaprio skal ikke spille rollen som selve Charles Manson. I stedet skal han spille en arbejdsløs skuespiller i filmen, hvis titel endnu ikke er blevet offentliggjort.

Det beretter medierne Variety og Deadline.com.

Detaljer om filmens handling er heller ikke blevet afsløret endnu, men instruktør Quentin Tarantino fortalte i november, at det ikke er en biografisk film.

Derimod finder handlingen i filmen sted i løbet af sommeren 1969, hvor medlemmer af Charles Mansons dødskult begik en række drab i flere eksklusive boligområder i Los Angeles.

Charles Manson, en af det 20. århundredes mest berygtede kriminelle, døde i november sidste år i en alder af 83 år.

Han afsonede en livstidsdom for at orkestrere drabene på ni mennesker, herunder skuespilleren Sharon Tate, der var højgravid og gift med filminstruktøren Roman Polanski.

Manson udførte ikke selv drabene, men beordrede sine følgere til at dræbe.

Planen var angiveligt at skyde skylden på den sorte befolkning. På den måde ville han sætte gang i en racekrig.

Drabene førte til, at Manson blev dømt til døden sammen med fire af sine håndlangere. Deres straffe blev dog senere ændret til livsvarigt fængsel.

Quentin Tarantino-filmen får efter planen premiere 9. august 2019 - præcis 50 år efter at Sharon Tate og fire venner blev stukket ihjel eller skudt.

Ifølge Variety og Deadline.com er den australske skuespiller Margot Robbie angiveligt blevet tilbudt rollen som Sharon Tate. Også Tom Cruise, Brad Pitt og Al Pacino er blevet kædet sammen med filmen.

Filmen bliver den første Quentin Tarantino-film, der ikke skal udgives af filmselskabet The Weinstein Company.

I efteråret blev Harvey Weinstein beskyldt for gennem mange år at have misbrugt sin magt som en af Hollywods mest succesfulde filmproducere til at tvinge kvinder til sex.