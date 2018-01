Én bil fik alvorlige skader, mens to andre lettere skader under dramatisk forløb på den sydfynske motorvej.

Et løbsk lastvognsdæk, der trillede ned ad en skrænt ved motorvejsfrakørsel Aarslev på den sydfynske motorvej, skabte fredag først på aftenen dramatik.

Med stenkast fra motorvejsbroer i baghovedet blev der derfor nærmest slået storalarm efter de første meldinger klokken 18.15 om det rullende og tilsyneladende løbske dæk.

Dækket ramte først én bil, som blev slemt beskadiget ved sammenstødet, og efterfølgende fik to andre biler lettere materielle skader.

Det viste sig dog efter et stykke tid, at der ikke var lå en forsætlig handling bag det løbske lastvognsdæk, for betjente på stedet fik fat i føreren af en autotransport.

- Han var kørende i sydlig retning, og under kørslen fornemmede han, at der var noget galt med et hjul, forklarer vagtchef Lars Thede, Fyns Politi.

Uden at vide, hvad der var galt, valgte autotransportføreren at køre fra ved afkørslen til Aarslev for at standse og undersøge, hvorfor køretøjet oplevedes underligt.

Undervejs op ad rampen røg dækket tilsyneladende af hjulet, rullede ned ad skrænten, ned på motorvejen og her ramte de bagfrakørende personbiler.

Hvorvidt føreren kan eller skal sigtes for noget ved vagtchefen ikke, og det er op til en jurist i anklagemyndigheden at vurdere.

Ingen mennesker kom til skade ved episoderne.