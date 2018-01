Ishockeyligaen

De godt 200 studerende, der havde taget imod tilbuddet om at komme til ishockey for 25 kroner, fik set, hvor stærkt det kan gå i ishockey.

Gentofte, der har ligaens næstbedste forsvar, var lige så svær at åbne som en fedtet sardindåse i de to første perioder.

Lige op til kampen var der en god nyhed til Bulldogs-tilskuerne.

Landsholdsangriber Søren Nielsen har skrevet under på en kontraktforlængelse med Odense Bulldogs til sommeren 2019.

- Det har været et fremragende ophold indtil videre. Det er gået ligesom jeg havde håbet på. Vi har kvalificeret os til Final Four, og vi ligger okay til i tabellen, og så er det også gået fint for mig. Så det kunne ikke have gået bedre, siger Søren Nielsen i en pressemeddelelse.

- Jeg ser frem til at blive ved med at spille for klubben og foran alle de dejlige fans, der støtter os til hver kamp. Og så kan vi forhåbentlig også få hevet en titel hjem, siger Søren Nielsen, der har vundet DM med Esbjerg de to seneste sæsoner.

Bulldogs-formand Henrik Benjaminsen betegner Søren Nielsen som en dansk profil, der i denne sæson har udfoldet sit enorme potentiale.

- Han har påtaget sig ansvaret som en ledende spiller hos os, og vi er rigtig glade for, at vi allerede nu kan sikre os en forlængelse af kontrakten, så den også gælder for næste sæson. Der er ingen tvivl om, at Søren også i næste sæson vil være en af profilerne på holdet og en publikumsfavorit, siger Henrik Benjaminsen.