Efter fire udekampe i træk var Faaborg ØHs herrer atter tilbage i Forum Faaborg hvor de fredag aften tog imod SUS Nyborg der kun var tre point efter hjemmeholdet inden kampen, så der var spænding på fra start til slut, men Faaborg ØH er stærke hjemme, så det blev til en kneben sejr på 30-28, efter 15-12 ved pausen.

Det var Anders Christiansen som blev topscorer for Faaborg ØH med sine otte mål, og så var der et glædeligt gensyn med Andreas Pihl, der har overstået sin skadespause, og formåede at score fem mål i sin comeback kamp, og nu kan man håbe på at holdets langes skadesliste stille og roligt er ved at skrumpe ind, så det sydfynske hold atter kan spille deres kampe for fulde damp. (hol)