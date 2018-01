Manglende regulering er urimelig. Ulven kræver klare regler

Ulven: Da en ulv i 2012 for første gang i 199 år krydsede den danske grænse i Sønderjylland, var det et af de helt store samtaleemner herhjemme. Ulvens indtog delte Danmark. Nogle var begejstrede, og andre var nervøse.

Og med god grund.

For hvis man eksempelvis er landmand og opdrætter får, kan man i dag kun anmelde det, hvis en ulv dræber ens dyr. Ifølge EU's naturbeskyttelsesdirektiver er det nemlig ikke lovligt at regulere ulve.

Det mener jeg er helt urimeligt!

Omvendt mener jeg selvfølgelig ikke, at vi skal ud og skyde alle ulve i Danmark.

Det er jo dyr, der frit er vandret op igennem Jylland, fordi der her er et stort fødegrundlag. Men landmænd skal have mulighed for at forsvare deres dyr. Ulven hører ikke hjemme tæt på hegnede husdyr eller for den sags skyld beboelse!

Heldigvis er der måske snart håb forude og hjælp at hente fra andre EU-lande, der går forrest.

For Rumænien har blandt andre haft store problemer med ulve, der går ind i landsbyer. Det er derfor helt naturligt, at flere lande - især de østeuropæiske - ønsker at få muligheden for at skyde problemulve.

EU's Regionsudvalg, der er kommunernes og regionernes organ i EU, vil med Rumænien i spidsen forsøge at gøre det muligt at ændre de såkaldte naturbeskyttelsesdirektiver.

På den måde bliver det altså muligt at regulere ulvebestanden også her i Danmark.

Det hilser vi i Liberal Alliance velkommen og ser også frem til en snarlig revision af den nationale handlingsplan for ulve herhjemme. Det første kuld ulvehvalpe i Danmark i mere end 200 år kom til verden i 2017 og har nu en alder, hvor de skal til at prøve kræfter med livet på egen hånd og måske endda helt forlade deres familie. Hvalpene kommer til at strejfe og jage på egen hånd mest efter mindre dyr, hvilket også let kan være et lam. De unge ulve vil komme tæt på både husdyr og beboelse, men vil heldigvis også være lette at skræmme væk igen. Ved gentagelser bør der dog være mulighed for regulering efter vurdering i den konkrete situation og med krav om efterfølgende anmeldelse til myndighederne.

For ulvenes indflydelse på hverdagene for mange opdrættere er konkrete og mærkbare, derfor er der også brug for let forståelige retningslinjer for, hvornår man må skyde en ulv. Det nytter ikke, at Naturstyrelsen skal ind over, før man kan skride til handling.

Ulven er fredet i Danmark, men når den opholder sig tæt på mennesker og dyrehold, er den grundlæggende at regne for et problemdyr og skal bekæmpes som sådan. Liberal Alliance har tidligere foreslået, at det skal være tilladt at skyde ulve, hvis:



de befinder sig inden for 50 m. af husdyrfenner/hegn med dyr.

de befinder sig inden for 200. af bygninger.

de befinder sig inden for 300 m. af beboelse.

Klare regler kommer nemlig også ulvene til gavn. Uden et klart regelsæt med balance mellem hensynet til ulven og de mennesker og dyrehold, den lever i nærheden af, risikerer vi selvtægt og ulovlig jagt og dermed at ulvenes familiestruktur ødelægges og problemet for opdrætterne blive større.