Reformer. Aflyste skattelettelser løser ikke velfærdsudfordring

Velfærd: Når regeringen har opgivet Liberal Alliances drøm om "historisk store skattelettelser", kan vi nu langt om længe debattere det danskerne tydeligvis er optaget af, nemlig hvordan vi sikre velfærden. For tilbage står stadig den udfordring, at vores skoler, sygehuse og plejehjem får brug for hænder og midler, når der i de kommende år bliver flere ældre og børn. I år 2025 vil der eksempelvis være 150.000 flere danskere over 70 år.

Hvis vi derfor alle skal kunne få god hjælp og offentlig service, skal pengene følge med den udvikling. Det kræver et løft i velfærdskroner der er større end regeringens mål for vækst i det offentlige forbrug. Det synspunkt har vi i Socialdemokratiet fremført mange gange og jeg har noteret mig at det har Dansk Folkeparti støttet, senest ved finanslovsdebatten den 22. december.

Når den politiske tomgang om skat nu er slut, bør vi derfor bruge tiden på den vigtigste udfordring for Danmark. I Socialdemokratiet rækker vi hånden frem til samarbejde med det flertal, der tydeligvis er i Folketinget for at prioritere velfærden først. Hvis DF mener hvad de siger, dels om at sikre velfærden og dels om at de ønsker bredt samarbejde i Folketinget, er chancen der nu. Socialdemokratiet er klar.