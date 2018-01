Replik: Svar til Knud Jeppesen. Tusind tak for din kronik i avisen Danmark den 8. januar. Sjældent har jeg set noget så fornuftigt og sobert som din version af halebidderiet.

Din sammenligning med hundehvalpen og de små børn, der bliver vaccineret, er jo så rammende. Jeg har altid haft det ad H til, når jeg måtte af sted, men jeg gjorde det for børnenes skyld.

Jeg er ikke uddannet landmand, men har haft lidt hobbybrug og har i uvidenhedens navn ikke kuperet smågrisenes haler, for det var da synd. Det har jeg så måttet betale for med en syg gris med følgende dyrlægeregning og en kasseret gris på slagteriet på grund af bylder i ryggen.

Jeg vil inderligt håbe, at din kronik vil læst af 'de kloge', og at det vil ændre deres opfattelse, men jeg er bange for, at det ikke vil lykkes.