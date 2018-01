Det er ulønnet, koster mange timers knokkel, men belønningen er en plads i den store familie, der udgør H.C. Andersen Festspillene. Vi tog backstage på Magasinet, hvor foreningen for tiden opfører vinterforestillingen "Emil fra Lønneberg".

Teenagedrengene i opholdsrummet udspørger drillende hinanden om, hvorvidt det giver bonus hos det andet køn at stå øverst på plakaten, og for åbent tæppe fejrer en af forestillings utallige og ubetalelige hjælpende forældre scenen ren før aftenens forestilling. Publikum efterlader januarkulden i Farvergården for langsomt at søge op mod Magasinets røde plyssæder, mens en lille pige ved navn Liva Grønnebæk Kiillerich er ved at blive sminket om til den uskyldige Ida, hvis storebror er hovedperson i Astrid Lindgren-forestillingen "Emil fra Lønneberg". Emil fra Lønneberg Forestillingen "Emil fra Lønneberg" spiller i alt 15 gange - den ene som forpremiere. Efter fredagens forestilling er der 11 tilbage.På teatrets hjemmeside



Det er tredje januar i træk, friluftsteatret H.C. Andersen Festspillene rykker inden for for at lave en forestilling på Magasinet.



Der er 20 medvirkende - heraf er de syv under 18 år. De yngste er dem, der spiller Emil og Ida, og det er 12-årige Gustav Møller-Nielsen og 10-årige Liva Grønnebæk Kiillerich.



Lige omme bag Magasinets scenetæppe og kulissen til skarnsknægtens værksted er 54-årige Danny Bærtelsen ved at kravle ned i det første af mange sæt tøj, han i rollen som far Anton skifter mellem undervejs. Pladsen tættest på scenen er nødvendigt, når man som han står overfor 15 tøjskift, hvoraf nogle skal gå så stærkt, at han knapt ænser hvad, han træder ud i på scenen få sekunder efter. - Scenografien til denne forestilling er enkel, men det skal man ikke lade sig narre af - det er den vildeste forestilling, jeg har været med til at lave. Jeg kan ikke nå ud at ryge undervejs, og jeg har tabt mig, mens vi har øvet, siger Danny Bærtelsen, der inden for de kommende timer både skal blive våd og viklet ind i fluepapir, for at så mange af Emils skarnsstreger som muligt kan nå at blive vist inden tæppefald. Mange af tosserierne går nemlig ud over hans rolle.

Fravær i skolen

Det er ikke nødvendigt at være en frækkert i det virkelige liv for at lade som om på de skrå brædder. Gustav Møller-Nielsen, der har hovedrollen, ryster afvisende på hovedet, da spørgsmålet bliver stillet i opholdsrummet oppe over scenen. Det er oplyst at lige dele forventning og spilleglæde. - Jeg har til gengæld haft rigtig meget fravær i skolen, fordi jeg har været træt efter de meget lange øvedage. Men det har vi lavet en aftale med skolen om, siger den 12-årige. Alligevel slipper han - heldigvis - ikke for at se sine klassekammerater. Nogle af dem havde købt billet til torsdagens forestilling, og også denne fredag aften har de skippet X Faktor i fjernsynet for i stedet at se ham og alle de andre skuespillere vise, hvad de har øvet sig på. Det er Gustav Møller-Nielsen rigtig glad for, men han kigger ikke efter, hvor de sidder, for det er der ikke tid til. Mens den 12-årige spiller en nogenlunde jævnaldrende dreng, har 17-årige Lasse Krintel fået rollen som den gamle Tumpe-Jokum. Han skal bruge en del tid i sminkerummet men ser det - som instruktør Carsten Friis har fortalt ham - som en selvironisk udfordring. - Og udfordringer skal man kunne tage som skuespiller, for ens krop er ens bedste værktøj, siger han, der har spillet teater, siden han var fire år. Nu går han i 1.g på Katedralskolen.

Når alting spiller