Klubben har således skrevet en treårig kontrakt med Troels Kløve. Den 27-årige kantspiller skifter fra Sønderjyske, når hans kontrakt udløber pr. 30. juni 2018. Troels Kløve har fået sin fodboldopdragelse i AC Horsens, hvor han spillede frem til sommeren 2015. Her skiftede han til Sønderjyske, hvor det i denne sæson er blevet til 17 kampe og tre scoringer. - Troels Kløve er en meget arbejdsom og løbestærk spiller, som vi glæder os til at få til OB. Han har en alder, hvor han både har opnået en god del erfaring, og hvor han samtidig har mulighed for at udvikle sig videre med de styrker, han allerede besidder. Derfor glæder vi os over, at han har set os som et spændende sted at fortsætte karrieren, der siden han for halvandet år siden gjorde comeback efter en skadepause, har vist ham som en spiller i fortsat udvikling og med et godt blik for at kombinere hårdt arbejde med at være målsøgende og kreativ, siger OB's sportsdirektør Jesper Hansen til klubbens hjemmeside.

Cheftræner Kent Nielsen ser Troels Kløve som en spiller, der kan bidrage med en god blanding af de værdier, der kendetegner OB's måde at spille på.

- Troels Kløve har udviklet sig meget i den seneste periode, og han er en spiller med en fin motor og en stor løbekapacitet. Som træner er det også vigtigt at have spillere i truppen, der stort set altid er kampklar, og bortset fra en enkelt længere skadepause, så har Troels Kløve vist sig som en meget pålidelig spiller, der meget sjældent døjer med småskader. Det betyder at han har fået et godt flow og en god rytme i sit spil, og vi kan se frem til at få en offensivt indstillet tovejsspiller, der arbejder hårdt samtidig med, at han bidrager med kreative indslag og et fint skud fra distancen, siger Kent Nielsen. For Troels Kløve bliver skiftet til OB det kun andet i karrieren. Kløve siger:

- Det er et skifte, jeg glæder mig meget til. Det er et godt match, og jeg ser det som en mulighed for at tage et skridt op ved at komme til en klub af OB's størrelse. Jeg ser mig selv som en hurtig kantspiller med forcer i det tekniske og i duelspillet. Desuden kan jeg godt lide at komme ind og udfordre i mellemrummene, og jeg kan godt lide at komme frem til afslutninger. OB har en spillestil, der passer mig godt, fordi det er mere teknisk anlagt, så selvom jeg har været rigtig glad for at være i Sønderjyske, så har jeg følt, at der skulle ske noget nyt. Jeg glæder mig til skiftet, men samtidig lever jeg for at spille fodbold og levere bedst muligt for den klub jeg repræsenterer, så ligeså længe jeg har Sønderjyskes logo på brystet, kommer jeg til at give alt for den klub. Troels Kløve er noteret for 97 og 13 scoringer i den bedste danske række.