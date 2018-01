20 indsatte i Odense Arrest måtte fredag eftermiddag ved 16-tiden evakueres og sendes på en ekstra gårdtur, efter at der var opstået brand i en celle.

Branden var opstået i cellen hos en 20-årig mand, som sidder varetægtsfængslet i en sag fra en anden politikreds.

- Vi føler os ret sikre på, at branden er opstået ved, at han selv har påsat den ved at ville skade sig selv. Han er lettere tilskadekommen med forskellige forbrændinger, men bestemt uden for livsfare, forklarer Lars Thede, vagtchef ved Fyns Politi.

Mens de øvrige arrestanter blev lukket ud på gårdtur blev den 20-årige kørt til behandling på Odense Universitetshospital.

Efter at cellerne var blevet luftet ud kunne de fleste arrestanter vende tilbage bortset fra nogle enkelte, fordi strømmen var gået som følge af branden.

- De beredskabsplaner, vi har for sådan en indsats, har virket. Derudover har der ikke været noget dramatisk i det bortset fra, at det selvfølgelig er sjældent med brand i arresten, siger Lars Thede.

En jurist i Anklagemyndigheden skal nu vurdere, om den 20-årige mand skal fremstilles i grundlovsforhør sigtet for brandstiftelse.