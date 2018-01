Afskaffelsen af gebyr på betalingskort kan risikere at koste folk penge i sidste ende, siger forbrugerråd.

Nye EU-regler, der fjerner gebyrer på betalingskort, kan risikere at koste forbrugerne penge i sidste ende.

For selv om det er blevet gratis at betale med udenlandske kort i butikker og på internettet, har prisen for forhandlerne ikke ændret sig.

Det vurderer Vagn Jelsøe, der er vicedirektør i Forbrugerrådet Tænk.

- Vi frygter, at forbrugerne vil vælge de internationale kort, hvis de koster det samme.

- Det betyder, at dankortet står overfor en vanskelig tid, der kan underminere det på lang sigt. Det kan give en ekstra regning til os alle sammen i form af varepriser, siger han.

De nye regler kommer med et EU-betalingsdirektiv, der blandt andet forbyder gebyrer for betalingskort i butikker og på internettet.

Fristen for, at EU-medlemslandene skal indføre direktivet, udløber lørdag. Men i Danmark har de været i brug siden årsskiftet, da den nye betalingslov trådte i kraft.

Det er den store brug af dankortet og statslig priskontrol, der gør driften billig, påpeger Jelsøe.

Men han frygter, at opbakningen vil svinde ind, når internationale kort med frynsegoder som kredit, rabatter og særlige forsikringer bliver gratis at bruge.

Ud over dankortets forsvinden, kan det også koste forbrugerne et andet sted, lyder vurderingen.

På papiret ser det positivt ud, at forbrugerne nu kan spare op mod 0,75 procent af regningen, hvis de betaler med udenlandske kort, siger Jelsøe.

Men alligevel klapper forbrugerrådet ikke helt i hænderne over den nye ændring.

- Det kan give en ekstra regning for os alle sammen. For det er stadig dyrere for butikkerne, når de modtager betalingerne med udenlandske kort.

- Det kan godt være, at vi slipper gratis ved kasse et, men til gengæld venter der os en ekstra regning i form af højere varepriser ved bagdøren, siger han.

Da betalingsgebyret blev fjernet, burde de gebyrer, som butikkerne er underlagt, også være blevet sat ned, mener vicedirektøren.