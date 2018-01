Tarup-Davinde: Under det småpoetiske navn "Over sø og land" vil Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) samle 14 lokalsamfund omkring naturområdet Tarup-Davinde i en fælles klynge. Det sker på tværs af Faaborg-Midtfyn og Odense kommuner.

- Overordnet er det for at styrke livet på landet og støtte op om, at folk, der bor på landet kan gå sammen og finde ud af, hvad de gerne vil have i deres område, og hvad de er glade for ved at bo der. Kommunerne står bag og er interesserede i, at borgerne selv er med til at definere, hvad de gerne vil have i deres område, fortæller Maja Ørum, der er ansat som landsbykonsulent af DGI.

14 lokalområder Landsbyklyngen Over sø og land består af lokalområderne Davinde, Birkum, Ferritslev, Rolfsted, Hudevad, Kappendrup, Søllinge, Sdr. Højrup, Pederstrup, Hellerup, Ore, Årslev, Sdr. Nærå og Tarup.Det er DGI, der står bag med støtte fra blandt andre Realdania.



22. januar klokken 19-21 er der borgermøde om klyngesamarbejdet. Det foregår på Sdr. Nærå Fri- og Efterskole.

Hun skal hjælpe klyngen i gang og være med de første 18 måneder. Derefter er det meningen, at klyngen skal stå på egne ben.

Der findes i forvejen landsbyklynger mange steder i landet, blandt andet udgør Gislev, Ryslinge og Kværndrup klyngen Landet på Midtfyn, og sognene Espe, Gestelev-Heden-Vantinge, Herringe og Hillerslev er gået sammen under overskriften Hånden under Midtfyn.

Det er DGI, der har besluttet, hvilke landsbyer og lokalsamfund, der skal indgå i klyngen, men landsbykonsulenten slår fast, at det langt fra er meningen, at lokalsamfundene skal ensrettes.

- Områderne har nogle forskellige egenskaber, og idéen er med det her er ikke, at alle skal have de samme egenskaber, slet ikke. Det handler om at pulje kræfterne, for man kan ikke altid som landsby stå for alt selv.