foderstoffen

Ringe: Køkkenholdet byder indenfor til en ægte nytårsmenu ved årets første folkekøkken på Foderstoffen onsdag den 24. januar klokken 18. Der vil blive serveret nytårstorsk med det hele og til dessert æblesuppe. Alternativt er der mulighed for at bestille en vegetarmenu eller en børnetallerken. Maden skal bestilles senest søndag den 21. januar. Billetter sælges på Foderstoffens hjemmeside.

Der er programsat tre onsdage med folkekøkken dette halvår. Her vil der være mulighed for at høre hovedsageligt yngre solister eller orkestre. Ud over den 24. januar bliver det desuden den 21. februar og den 21. marts.