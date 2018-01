Faaborg: Kommende 1.g-elever, deres forældre og andre interesserede inviteres til informationsmøde på Faaborg Gymnasium. Det sker tirsdag 23. januar fra klokken 19.

Aftenen er en mulighed for at møde gymnasiets elever, lærere og ledelse og få styr på en række spørgsmål. I løbet af aftenen vil der desuden være musikalsk indslag, rundvisning på gymnasiet ved elevværter og mulighed for at få mere at vide om gymnasiets forskellige studieretninger og livet som gymnasieelev. For kommende 1.g-elever, som er på efterskole, tilbyder gymnasiet et infomøde 13. januar fra klokken 10-12. /EXP