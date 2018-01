Debat: Borger- og turistfjendtlig aktion mod parkering i Faaborg

Lokaldebat

Lokaldebat: Jeg har observeret, at der bliver uddelt bøder til biler, selv om de holder fuldstændig uden gene for andre, men på steder, hvor der er en lidt uklar og lusket form for skiltning, med mere eller mindre uforståelige parkeringsbegrænsninger.

Det drejer sig for eksempel om de pladser, som er afmærkede med parkering for autocampere og campingvogne ud for Det Hvide Pakhus (i Havnegade i Faaborg, red.)

Pladserne blev etableret, som en slags bod på den voldsomt kritiserede flytning af turistbureauet til Torvet. Tidligere kunne camperne holde i 15 minutter, uden for stationsbygningen, mens de var på kontoret og fik orientering om camping- og overnatningspladser i Faaborg. De nuværende pladser bliver meget sjældent brugt og slet ikke i vinterhalvåret.

Handlende, turister og andre har derfor i flere år benyttet de tomme pladser, uden at det har givet anledning til problemer for de få campere, som bruger deres fortrinsret til parkering.

Det er uforståeligt, at kommunen nu har besluttet, at der skal drives hetz mod parkerede biler, og dermed skræmme såvel handlende som turister bort fra Faaborg.

Der parkeres godt nok imod den eksisterende skiltning, men sådan har det været i årevis, hvor kommunen har udvist smidighed. Man kunne, med fordel, ændre skiltningen i en mere imødekommende retning, og muliggøre i hvert fald 2-timers parkering for alle.

Jeg forudser stor irritation og problemer på de dage, hvor der er turistmæssige aktiviteter på havnen, for eksempel på træskibsdagen. (forkortet af redaktionen)