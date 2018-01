Faaborg: 20-årige Jesper Helding Knoldsborg Andersen, der bor mellem Dyreborg og Bjerne, ligger på knæ i en stor hal på AMU Fyn i Odense, sammen med sin makker, 23-årige Anders Dyrhøj fra Odense.

De er i gang med at finpudse det imponerende fliseprojekt, der skal bringe dem til tops som anlægsstruktører ved DM i Skills i Herning 18.-20. januar.

Og Jesper og Anders håber meget, at de får lov at trykke hånd med statsminister Lars Løkke Rasmussen, når mesterskabet slutter næste lørdag. For så har de vundet DM i Skills.

Jesper Helding Knoldsborg Andersen Navn: Jesper Helding Knoldsborg Andersen.



Alder: 20.



Bopæl: Knoldsborgvej mellem Dyreborg og Bjerne.



Uddannelse: Anlægsstruktør på AMU Fyn i Odense.



Læreplads: Korinth Entreprenørfirma.



Skolegang hidtil: Horne Skole, Toftegårdsskolen (9. og 10. klasse).



Fremtidsplaner: Bliver færdig med uddannelsen til efteråret. Vil i første omgang arbejde i anlægsbranchen, overvejer måske på sigt at læse videre til bygningskonstruktør.



Fritidsinteresser: Spiller fodbold i Faaborg.



Kæreste: Nej.

- Vi er passionerede og brænder for det her. Vi har valgt de bedste løsninger, som overholder alle lovkrav. Vi er med for at vinde, men bare det at være med ved DM i Skills er selvfølgelig stort. Det her er ikke som et arbejde - vi har lagt alt ind på det i den her periode, siger Jesper.

Deres fliseprojekt består af et fortov og en vejindsnævring med et fodgængerfelt hen over vejen. I tilknytning til det skal de lave et kloakprojekt med en brønd og tre afløb.

DM i Skills DM i Skills finder sted i Messecenter Herning 18.-20. januar.



I alt 315 unge fra erhvervsuddannelserne er tilmeldt dette års DM i Skills. Arrangementet sætter rekord med 42 konkurrencefag og 19 demonstrationsfag.



DM i Skills er en kæmpe publikumsbegivenhed. Sidste år var der knap 55.000 besøgende i Aalborg over de tre dage.



Tre unge fra Faaborg-området er med:



20-årige Jesper Helding Knoldsborg Andersen (anlægsstruktør).



20-årige Sebastian Philip (kok).



22-årige Nikolaj Christensen Mondtrup (anlægsgartner).

Jesper og Anders har virkelig noget at leve op til. For deres forgængere, Jacob Pilegaard og Jacob Østerberg, har vundet DM i Skills de seneste to år. Sidste år var med nøjagtig det samme fliseprojekt, som nu skal bringe Jesper og Anders til tops.

I alle tilfælde har det været med Ib Nielsen som coach. Han er lærer på AMU Fyn og om muligt endnu mere didikeret end de unge gutter.

- Det er så gennemarbejdet, at de kan lave det med lukkede øjne. Og det er jo ikke kun de to elever. Vi er et hold. Vi er tre mand om det, siger Ib Nielsen.