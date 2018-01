Meddelelser på de sociale medier kan have været medvirkende til, at de historisk store skattelettelser, som Liberal Alliance kæmper for, ikke blev til noget før jul.

Det erkender Liberal Alliances partileder, udenrigsminister Anders Samuelsen, på vej ind til et hovedbestyrelsesmøde i Nyborg.

Jyllands-Posten har fredag beskrevet, hvordan et udkast til en aftale med skattelettelser for 10,8 milliarder kroner skrumpede til 7,2 milliarder kroner for at ende med, at regeringen nu forsøger at få skattelettelser for 3,5 milliarder kroner igennem.

Og det kan altså meget vel være fordi, Anders Samuelsen fejrede sejren for tidligt, erkender han.

Allerede 8. december skrev Samuelsen på Twitter, at nu kom skattelettelserne.

- Og de bliver endda historisk store, skrev han.

Det var der også en forståelse mellem regeringen og Dansk Folkeparti om, fastholder han.

- Der er ingen tvivl om, at min update om, at nu kommer de historisk store skattelettelser, førte til, at nogen løb fra den forståelse, der var, siger Samuelsen fredag.

- Dansk Folkeparti har ageret på sådan en måde, at fordi vi gik ud og sagde: Nu er der en forståelse, og nu kommer skattelettelserne, var det ikke en forståelse, der holdt længere.

- Så på den måde kan man godt sige, at det har kostet, ja.

Samuelsens næstkommanderende, økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille, ser noget anderledes på det.

- Jeg nægter at tro, at et tweet eller to afgør, om der kommer skattelettelser i Danmark, siger han.

- Det interessante må være, om der er et reelt ønske i Folketinget om, at såvel sosu-assistenten som sygeplejersken som lægen skal have en skattelettelse. Det synes vi i Liberal Alliance.

Flere hovedbestyrelsesmedlemmer har forud for mødet i Nyborg varslet, at de vil rejse diskussionen om, hvorvidt Liberal Alliance overhovedet bør være med i regeringen.