Fyns Politi er som den første danske politikreds blevet flyvende i droner, og den viden skal nu udbredes til landets øvrige kredse og Rigspolitiet.

- Vi er first-movers på droner i dansk politi, og indgår i det nationale udviklingsarbejde for Rigspolitiet, fortæller Kim Munksgaard, ansvarlig for dronerne i Fyns Politi.

For mulighederne er mange, når det handler om politiets brug af droner. Det kan være i forbindelse med eftersøgning af forsvundne personer, hvor krat og anden bevoksning gør, at politisporhunde ikke kan bruges, eller det kan være ved trafikuheld, hvor der bedre kan skabes klarhed over situationen ved at se det hele fra 100 meters højde.

- Vi har brugt det ved anholdelse af en formodet farlig gerningsmand. I stedet for at køre direkte hen til stedet, hvor han opholdt sig, parkerede vi én kilometer fra stedet og sendte en mikro-drone op i 100 meters højde. Så kunne vi danne os et overblik på afstand, fortæller Kim Munksgaard.

Fyns Politi har en halv snes droner i tre forskellige størrelser. Mikro-dronen styres fra en mobiltelefon og kan ligge i en inderlomme. Den er udstyret med et HD-kamera, og har ni minutters batteritid.

- Mulighederne er utallige og det er kun fantasien og lovgivningen, som sætter grænser for, hvad vi kan bruge dem til, siger Kim Munksgaard.

Også i sagerne om stenkast fra fynske motorvejsbroer har en politi-drone været i luften for oppefra at kigge på stengærder i håb om at finde det sted, hvorfra en eller flere af de nedkastede sten stammer fra.