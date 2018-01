Dette var et gilde for det på en session til militærtjeneste indskrevne mandskab. Jeg ved ikke, hvor længe denne skik har varet, men i min barndom og ungdom omkring århundredskiftet 1900 var det en fast regel. Det er dog længe siden, den hørte op i den her gengivne form. Allerede ved Første Verdenskrig forandredes levevisen sig jo meget.

Forberedelserne begyndte allerede søndagen før den dag, da sessionen skulle afholdes. Da var det skik, at de - eller en del af de unge karle, der ville på sessionen - gik i kirke, og efter gudstjenesten samlede man sig udenfor for at aftale tid og sted at mødes den dag, sessionen skulle afholdes. Når så den dag kom, samlede man sig på det aftalte sted og drog i flok og følge til Faaborg. Efter sessionens afslutning samledes de udtagne og de kasserede gerne på en restauration for at indtage et måltid mad og for at aftale nærmere om soldatergildet.

Det var skik, at hvis en af de kasserede unge mænd var en gårdmandssøn, så blev gildet holdt i hans hjem.

Den dag, gildet skulle holdes, samledes alle deltagerne midt i Horne By. For det meste ved Glasdam (gadekæret). Samtidig var mødt to musikere, og hver karl skulle have en pige med. At møde uden at have en pige med ansås for en skam. Så stilledes op og med hornmusik i spidsen, og ellers to og to i sluttet følge marcheredes der byen rundt og derefter til den gård, hvor gildet skulle holdes. Her var alt parat. Man modtoges med åbne arme, som man siger, og efter kortere tids snak gik man til bords. Der serveredes suppe og steg og kød med peberrodssovs samt kage og vin og senere kaffe og brød.

Gildet holdtes sædvanligvis i loen, og efter måltidet, under hvilket musikken gav adskillige numre, ryddedes loen, og der dansedes til den lyse morgen. Al tanke om det kommende soldaterlivs genvordigheder og besværligheder var bandlyste.

Der var gerne brygget en bolle punch, som stod parat hele natten til fri afbenyttelse for hvem, der følte trang. I løbet af natten serveredes smørrebrød, som var sat frem, så man spiste, når man følte trang.

Den første søndag efter gildet samledes alle de mandlige deltagere i gildet i gildesgården for at betale regningen. Samtidig fik man så gerne et måltid mad af levninger fra gildet, men humøret var gerne dalet lidt.