Ringe: En prøveballon, der skal vise, om Ringe er klar til at få en rigtig Sportmaster.

Sådan lød det, da den landsdækkende sportskæde, Sportmaster, åbnede en outlet-butik i lokalerne på Torvet i forsommeren 2016.

Men meget tyder på, at prøveballonen er bristet. For de gule udsalgsskilte i vinduet hos outlet-butikken har fået følgeskab af beskeden om, at der er ophørsudsalg.

Det bekræfter ansatte i butikken, som dog henviser til Christian Bjørnø, distriktschef hos Sportmaster, for yderligere information. Han er bekendt med lukningen, men har ikke længere butikken under sit ansvarsområde og kan derfor ikke oplyse om bevæggrundene for at lukke butikken.

Det er ikke lykkedes at få kontakt til den ansvarlige for en uddybende kommentar til lukningen. En lukning, som formanden for Ringe Handelsstandsforening, Jesper Larsen, ikke er blevet gjort bekendt med.

- Det er meget trist, for en butik vil altid være et aktiv for byen, siger Jesper Larsen, der samtidig hæfter sig ved meldingen fra kæden om, at man ville prøve det af i et år, da man åbnede på stedet.

- Butikker kommer til og nogle forsvinder, og sådan har det altid været. Heldigvis har vi stadig en rigtig velfungerende sportsbutik i byen og som også er medlem af en meget stærk kæde, siger Jesper Larsen.

Sportmaster rykkede ind, da Bambi Legetøj lukkede ned. Ifølge Fyens.dks oplysninger lukker Sportmaster senest 31. marts. Det er dog ikke blevet bekræftet.