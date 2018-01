Her følger et nedslag i balladen mellem Villy Søvndal og Stephanie Lose, der nu erklærer, at de vil arbejde konstruktivt sammen i det nye regionsråd.

Overblik: Villy Søvndal meddeler, at han vil stille op til det kommende regionsrådsvalg i Syddanmark. Han understreger, at der er behov for at få ryddet op i regionen...