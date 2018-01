Jeg troede, det var gået op for Allan Holm Nielsen, at der er mange på det danske arbejdsmarked, der stort set ikke holder pauser. Jeg har også opgivet at forklare, eller nok nærmere, at få AHN til at forstå, at når man arbejder syv-otte timer uden pauser, så går man selvfølgelig hjem, efter en hel dags arbejde i et stræk, for man slutter altså ikke af med at holde en halv times forskudt pause (som AHN så kækt foreslår) efter syv-otte timer.