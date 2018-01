Hjemsendelse. Uværdig optræden

Fortolkningen af syge flygtninge om hjemsendelse eller ej har skabt debat, og sjældent har man set en stor flok politikere med fråde om munden og med spørgsmål til ministeren, der virker som dødelige pile samt krav om, at hun må gå af som minister.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg har erkendt fejl, og som nu vil blive rettet. Heldigvis er vi et demokratisk samfund, der gør fejl, der nu altså bliver rettet.

Det er så uværdigt, at ansvarlige politikere ikke kan arbejde i fred, uden at de skal se sig om efter eventuelle fejl - fejl som vi alle ikke kan undgå.

Fortolkningen om at sende syge hjem er skrevet på en sådan måde, at der kommer fejlfortolkninger. Loven siger, at alvorlige syge skal have medicinsk behandling, såfremt behandlingen ikke findes i hjemlandet. Flygtninge med årelange kroniske syge må godt sendes hjem. Men hvor den retfærdige grænse er, er et fortolkningsspørgsmål.

Efter min opfattelse bør tvivlen komme den fremmede flygtning til gode, men at se oprørte politikere opføre sig som gale mennesker, er uværdigt i et demokratisk samfund.