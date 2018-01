Brugsanvisninger. Det skal bare virke ...

Brugsanvisningerne har fanden skabt med fuldt overlæg. Vi er heldige, hvis det overhovedet står på dansk.

Jeg har lige købt en ny ovn. Sagde til ekspedienten, at den skal være idiotsikret, altså nem at betjene, let at bruge, ikke megen teknik. Så jeg købte den, han anbefalede, og den skulle være helt enkel at bruge.

Jeg læste brugsanvisningen flere gange. Der var ingen grænser for, hvad den kunne: Den kunne stilles til at tænde sig selv midt om natten, men jeg skal ikke have hverken boller eller flæskesteg om natten. Det kan godt være, at den er et teknisk vidunder, men den skal ganske enkelt tænde, når jeg vil have det.

Jeg måtte ringe efter min datter for at få hjælp. Hun brugte et par timer på bæstet uden held. Min svigersøn brugte det meste af en eftermiddag, men fik den dog til at virke og klar til brug. Ak og ve - så var der strømafbrydelse, så gik vidunderet ud af styring igen. Hvorfor skal det være så indviklet med noget så almindeligt som en ovn?

Teknik og videnskab er godt, når det virker. Brugsanvisninger et nødvendigt onde.