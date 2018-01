Det lille gule hus på Slotsholmen i Nyborg får lov til at blive stående lidt længere end planlagt. Håndværkerne på slottet skal bruge det som "skurvogn".

Nyborg: Danehofkroen er revet ned for længst. Men det andet gule hus på Slotsholmen i Nyborg får lov til blive stående nogle måneder endnu, inden det rives ned for at gøre plads til kæmpeprojektet på Nyborg Slot.

- Håndværkerne er jo i gang med renoveringen af slottets kongefløj, og de er interesseret i at bruge det gule hus blandt andet som frokoststue, siger museumsdirektør Erland Porsmose.

De to gule længehuse, der har stået ved slottet i mange år, blev bygget af garnisonen, som i flere hundrede år brugte Nyborg Slot som arsenal - altså lager. Husene har derfor ikke noget med middelalderborgen at gøre, og derfor fjernes de nu, hvor der skal bygges en ny nordfløj, et højere vagttårn og en ny ringmur ved slottet.

Mens bygningen, der husede Danehofkroen, var opført lige oven på ruinerne af slottet, er det andet gule hus bygget uden for selve slotsområdet. Og det giver en lille sidegevinst:

- Når huset er revet ned, bliver der her et område uden for slottet, som fremover kan bruges som en lille offentlig park, siger Erland Porsmose.

Huset, der altså har fået sit "liv" forlænget nogle måneder, blev senest brugt som kontor for personale fra Østfyns Museum og til billetsalg samt butik i forbindelse med Nyborg Slot.