MUSIK: I februar ruller den årlige, landsdækkende vinterjazz endnu engang ind over 125 spillesteder - denne gang i perioden 2.-25. februar. Vinterjazzen kommer også til Assens, hvor Tobaksgaarden har fem forskellige jazz-koncerter, som spænder bredt fra croonervokaler til fransk sigøjnerjazz, bigbandmusik og fusionsjazz. En af koncerterne er med bandet Dorado Schmitt All Star Quintet, som er et af de førende inden for gypsy jazz. Bandet består af den franske guitarist, violinist og vokalist Dorado Schmitt, som kommer fra en gammel sigøjnerslægt. På scenen har han følge af sin søn, guitarist Amati Schmitt, samt Rytmegruppen Francko Mehrstein, Xavier Nikq og danskeren Esben Strandvig. Koncerten foregår 17. februar kl. 12. (soør)